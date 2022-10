Cerca de 500 servidores da educação podem ficar sem salários

Professores e servidores de apoio da educação estadual nascidos no mês de julho estão na lista divulgada no Diário Oficial desta sexta-feira, 14, que podem ficar sem seus salários no fim do próximo mês. O motivo é a falta da atualização cadastral anual obrigatória.

A lista conta com cerca de 500 servidores pertencentes à Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) que estão com pendências na Atualização Cadastral Presencial/2022.

Para se regularizar, os profissionais precisam comparecer no máximo até o dia 20 de outubro, quinta-feira, da próxima semana, à Coordenação de Vida Funcional/SEE, caso o servidor more em Rio Branco, ou na Representação da SEE de seu respectivo município. Os servidores listados já estão fora do prazo, já que o período de atualização cadastral para os nascidos em junho foi no mês de setembro.

Se a data estipulada, o servidor não comparecer, terá o salário bloqueado no mês de novembro.

A lista completa dos servidores com a atualização pendente é possível ser encontrada a partir da página 11 do Diário Oficial de hoje.