Auxílio Brasil é pago a beneficiários com NIS de final 3

A nova pesquisa Genial/Quaest para o segundo turno da eleição presidencial mostra estabilidade em relação à pesquisa anterior. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou positivamente 1 ponto percentual e, considerando a margem de erro de 2% para mais ou para menos, poderia ter entre 47% e 51% dos votos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve o percentual de intenções de voto, tendo entre 39% e 43%.

Segundo os autores da pesquisa, essa estabilidade pode ser explicada pelas variações registradas no Nordeste, onde Lula subiu 6 pontos percentuais e tem entre 66% e 70% dos votos, com Bolsonaro tendo entre 22% e 26%. No Sudeste, os dois candidatos saíram do empate técnico e o presidente abriu 5 pontos percentuais de vantagem sobre Lula, com intenções de voto entre 44% e 48%; o ex-presidente tem entre 39% e 43%.

A novidade da pesquisa é a apresentação dos resultados usando o modelo intitulado likely voter (eleitor provável), que procura identificar os eleitores com maior probabilidade de ir votar no dia 30 de outubro. A Quaest explica incorporar essa modelagem para compreender melhor os possíveis efeitos da abstenção sobre os resultados. Dessa forma, os resultados em votos válidos apontam Lula com 53% e Bolsonaro com 47%.

A Genial/Quaest informa ter construído o modelo a partir de dados do comparecimento real no 1º turno da eleição de 2022 e de pesquisas anteriores, que demonstram uma diferença significativa entre a abstenção declarada e a abstenção real, com impacto importante na estimativa de votos válidos (que exclui brancos, nulos e abstenções). O modelo de “eleitor provável” pondera o resultado pelas chances de cada indivíduo ir votar, levando em conta dados como o interesse pela eleição e o comportamento anterior do eleitor.

Para 47% dos entrevistados, Bolsonaro merece um segundo mandato, variação negativa de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, contra 50% que não o consideram merecedor, oscilação de 2 pontos. Para 53%, Lula merece voltar à presidência (oscilação positiva de 1 ponto) e 44% consideram que não (variação negativa de 2 pontos).

O principal motivo para votar em Bolsonaro é elegê-lo (46%), enquanto 47% dizem que votariam no presidente para impedir a volta do PT ao governo, com pequenas variações em relação à pesquisa anterior. O motivo do voto no ex-presidente manteve-se estável: 54% votariam nele para elegê-lo e 43% para tirar Bolsonaro do governo.

Entre os eleitores que votaram em Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno, 54% pretendem votar em Lula, e 26% em Bolsonaro. Entre os eleitores que votaram em Simone Tebet (MDB), 28% pretendem votar em Bolsonaro e 25% em Lula, enquanto 31% dizem que votarão em branco, nulo ou não comparecerão às urnas.

A 22ª rodada da pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 10 e 12 de outubro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados.