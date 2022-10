Tempo instável com chuvas e chances de temporais nesta quinta-feira no Acre

Uma colisão entre dois veículos deixou Jean Carlos Correia Rodrigues, de 30 anos, e Redson Rezende de Araújo, de 29 anos, feridos na noite desta desta terça-feira, 11, no cruzamento da rua Margarida com a Avenida 7 de Setembro, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações dos Policiais do Batalhão de Trânsito, Jean e Redson trafegavam em um veículo modelo Gol, de cor cinza, placa MZW-6697, na avenida 7 de setembro, no sentido bairro-centro, quando inesperadamente o condutor com veículo modelo Gol, de cor cinza, placa BEI-9E43, que trafegava na rua Margarida, invadiu a preferencial e bateu na lateral do carro. Com o impacto o carro ao qual se encontrava Jean e Redson capotou e colidiu contra a coluna de uma cobertura de um comércio.

Populares que passavam no local, acionaram duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) entre elas a viatura de suporte avançado a 01. Os paramédicos retiram as duas vítimas de dentro do veículo prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jean e Redson ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o paciente sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve, um trauma no tórax e suspeita de fratura na cervical. Já Jean sofreu uma fratura nas costelas direita, traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza leve, uns ferimentos no rosto e várias escoriações pelo corpo. Ambos os pacientes deram entrada ao hospital em estado grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística. No carro capotado foi constatado que havia várias latas de cerveja. O motorista do veículo GOl, cinza, placa BEI-9E43, permaneceu no local do acidente.

Após a perícia os veículos foram removidos por um guincho.