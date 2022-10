Sine do Acre oferta 27 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou na manhã desta quinta-feira, 13, no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), o 1° workshop para a concepção do Plano de Ciência – voltado para os próximos 10 anos no Estado do Acre.

O evento abordou a temática Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento do Acre – potencializando as cadeias produtivas gerando emprego e renda ao povo do Estado. Entretanto, o secretário de ciência e tecnologia, Assur Mesquita, contou que o trabalho precisa ser planejado para que os resultados sejam colhidos em até 10 anos. “A tecnologia é a alternativa para fazermos isso, agregando valor, renda e gerando novos empregos para os jovens que estão saindo da faculdade”, ressaltou.

Assur contou ainda que o plano de ciência e inovação requer parcerias com entidades, governo e empresas parceiras da iniciativa privada – para elevar produtos em grandes negócios na área da bioeconomia, tecnologia da informação. O gestor frisou que para o plano ser executado será necessário criar um espaço físico voltado para a área da tecnologia. Segundo ele, o local poderá ser o Distrito Industrial. “Essa região já existe, a do Distrito Industrial, do Tucumã, Universitário e outros. Será um bairro tecnológico, onde as instituições que ali estiverem vão receber os profissionais da área de tecnologia. Vamos criar também incentivos fiscais para atrair novas empresas a região”, comentou.

Representando a Universidade Federal do Acre (UFAC), o professor universitário Thiago Augusto da Cunha, disse que para o plano dar certo é preciso conhecer a potencialidade de cada empresa e instituição. “Estamos aceitando esse plano de modo a captar demandas convergentes que possam contribuir com a execução do plano”, revelou.

Estiveram presentes na solenidade, representantes de empresas privadas, universidades particulares, secretarias de governo, membros da Embrapa e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).