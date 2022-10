Projeto União Solidária realiza ação no dia das crianças nos bairros Belo Jardim e Baixa Verde

Uma operação integrada envolvendo agentes da Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar e Polícia Civil, realizada nesta quarta-feira, 12, resultou em uma grande apreensão de cigarro contrabandeado da Bolívia.

O trabalho conjunto, que foi resultado de meses de investigações com a cooperação da Aduana do Peru, terminou com a apreensão de quase 150 caixas de cigarros, cerca de 168 mil maços, em um cerco que ocorreu no Entroncamento de Xapuri, quando um caminhão e um veículo de passeio foram interceptados.

A operação que resultou na apreensão do produto contrabandeado foi batizada de Paititi, em alusão à lendária “cidade do ouro perdida”, supostamente localizada no leste do Andes, escondida em algum lugar remoto das florestas tropicais do sudeste do Peru, norte da Bolívia e sudoeste Brasil.

A carga de cigarros foi localizada pelas equipes em um caminhão-baú que usava como disfarce o transporte de latas de alumínio prensadas e recebia apoio de um carro pequeno modelo Toyota/Corolla. Esse segundo veículo teria tentado fugir do bloqueio policial, tendo sido detido em Xapuri.

Na operação que mobilizou quase 20 agentes de cinco forças policiais e da Receita Federal, três pessoas foram presas em flagrante, sendo conduzidas para a Delegacia da Polícia Federal de Epitaciolândia, onde após os procedimentos de costume aguardarão pronunciamento da justiça sobre o caso.