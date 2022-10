No Acre, uma tonelada de peixe é jogada em aterro Idaf e comerciante reclama: “covardia”

O comerciante de Cruzeiro do Sul, Francisco Oliveira de Lima, conhecido por Pachoca, enviou ao ac24horas um vídeo que mostra fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) jogando uma tonelada de peixe no asfalto da BR-364. O fato aconteceu no início da noite dessa terça-feira, 11, quando o pescado era levado para Tarauacá. Depois da apreensão, o produto foi levado para o aterro sanitário do município.

O pescado havia sido vendido por Pachoca para outro comerciante de Tarauacá, que não teve o nome divulgado, e era transportado com gelo na carroceria de uma caminhonete na estrada. Na chegada a Tarauacá, os 900 quilos de piau e 100 quilos de Matrinchã foram apreendidos e jogados fora.

“O transporte estava errado porque o peixe não estava em isopor, nem na térmica. Mas foi pescado no mesmo dia, estava fresco e no gelo. Não estamos reclamando só do prejuízo de R$ 16 mil não. Mas com tanta gente com fome, por que não doar em vez de jogar no lixo? Foi uma grande covardia não terem doado”, cita Pachoca.

O diretor presidente do Idaf, José Francisco Thum, disse que o pescado não tinha a Guia de Transporte Animal- GTA, nem Nota Fiscal. Relata que na barreira do Rio Liberdade o motorista, ao ser abordado pela equipe, não parou o carro e ainda teria dado “cotoco” para os fiscais.

“Nós até deixamos levar em isopor em curtas distâncias. Mas nesse caso, além da falta de G.T.A e da Nota Fiscal, eles deram “cotoco” para a equipe, que pediu que parassem no Liberdade porque na hora a PM não estava lá. Então os fiscais avisaram a equipe de Tarauacá, que com a PM, parou o carro e apreendeu o pescado. O veterinário disse que o peixe estava com odor forte e não podíamos colocar a vida das pessoas em risco doando o peixe sem procedência comprovada. Por isso, o peixe foi descartado”, explica.

Veja o vídeo: