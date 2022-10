Certidão de quitação eleitoral já pode ser emitida; saiba como emitir o documento

Estudantes que estão na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) têm até sexta-feira (14) para a comprovação de informações fornecidas ao programa no momento da inscrição. O novo prazo foi publicado no Edital n°103, do Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (7).

O objetivo da extensão do prazo é garantir o máximo de tempo hábil aos participantes, para que possam comprovar as informações prestadas junto às instituições de ensino para as quais se inscreveram.

O resultado da lista de espera do Prouni pode ser consultado no portal Acesso Único. Essa lista é a última etapa do programa e, por isso, cada candidato que manifestou interesse pode apresentar a documentação na instituição de ensino escolhida por ele. A documentação será analisada por ordem de pré-seleção até o máximo de possibilidade de ocupação das bolsas ofertadas.

Tiago Diana, orientador escolar, lembra a importância do Prouni para quem quer fazer faculdade, mas não tem condições de pagar o valor integral ou o desconto oferecido pelas instituições.

“O Prouni foi criado com o intuito de aumentar o ingresso das pessoas na educação superior. E ele utiliza como critério de seleção a nota do Enem. Pra você que cursou o ENEM e tem uma perspectiva de bolsa em universidades privadas, é importante acompanhar os editais de lançamento do Prouni”, completa.

O que é Prouni

O Programa Universidade para Todos, mais conhecido como Prouni, oferece bolsas de estudo integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior de todo o país.

Para conseguir uma bolsa no programa é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos em ambas as provas e não ter zerado a redação.