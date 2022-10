Cássio brilha e Corinthians e Flamengo empatam no jogo de ida da final

Em um jogo equilibrado e com chances dos dois lados, o goleiro Cássio mais uma vez se mostrou gigante em uma decisão, fez grandes defesas e Corinthians e Flamengo ficaram apenas no empate em 0 a 0 na Neo Química Arena (SP), no jogo de ida das finais da Copa do Brasil. O duelo de volta acontecerá no dia 19 de outubro, no Maracanã (RJ), e se ocorrer uma nova igualdade no placar a decisão acontecerá nos pênaltis.

Antes da partida decisiva, as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde no sábado (15) os corintianos visitam o Goiás, em Goiânia (GO), e os flamenguistas recebem o Atlético-MG no Rio de Janeiro.

Em relação ao jogo de hoje (12), o Corinthians iniciou tentando impor uma pressão, mas o Flamengo manteve a tranquilidade e conseguiu controlar com sua marcação. Aos poucos, o Rubro-Negro foi ficando mais solto e passou a ter mais posse de bola. Gabigol tinha certa liberdade e se movimentava bem, criando espaços e arriscando chutes de fora da área.

Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, porém, o time da casa foi quem começou a tomar conta das ações e chegou algumas vezes com perigo, tendo a oportunidade de chegar ao 1 a 0.

No segundo tempo, o jogo se iniciou de forma equilibrada, mas aos poucos o Flamengo foi gostando da partida e ficou muito próximo de abrir o placar depois dos 20 minutos, quando teve três grandes oportunidades, incluindo um chute no travessão de David Luiz.

O técnico Vítor Pereira fez muitas modificações no Corinthians para dar uma nova cara, mas o time pouco mudou. Um lance em que a bola resvalou no braço esquerdo de Léo Pereira gerou reclamações de um possível pênalti, mas o VAR entendeu que não. O Rubro-Negro, por sua vez, perdeu intensidade ao longo do segundo tempo, fazendo com que o placar não se alterasse até o fim.