Alimentos encarecem e produtos de higiene e limpeza disparam no Acre

Sabe aquele passeio nos fins de semana com a família, a saída até a pizzaria, uma volta no Mercado Velho de vez em quando? Pois para 63,5% dos moradores de Rio Branco essas “benesses” estão fortemente comprometidas para pagamento de contas de atrasadas.

É o que diz uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (10) pela Federação do Comércio do Acre (Fecomércio) após o instituto Data Control ouvir 400 pessoas na capital do Acre. “Para 63,5% dos entrevistados, o pagamento das dívidas dificulta no orçamento doméstico, não necessariamente nas questões de sobrevivência, mas sim na sustentabilidade do orçamento doméstico, ou seja, reduzem o consumo com ítens de segunda necessidade como lazer, viagens etc”, explicou o superintendente da Fecomércio, Egídio Garó.

Outros dados que chamam atenção na pesquisa é que 38,8% da população endividada são autônomas e 19,3% estão desempregados. Em condições normais, uma pessoa inadimplente em Rio Branco leva 45 dias, em média, para quitar suas dívidas.

Outra pesquisa também divulgada nesta segunda-feira em nível nacional, diz que o endividamento das famílias mais pobres, ou seja, aquelas que ganham menos de dez salários mínimos, chegou a 80,3%. É a primeira vez que a parcela supera os 80%. “Embora os atrasos tenham crescido no mês e no ano entre os consumidores nas duas faixas de renda, as dificuldades de pagamento de todos os compromissos do mês são mais latentes entre as famílias de menor renda”, disse a economista da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Izis Ferreira. A CNC é autora da pesquisa.