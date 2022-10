Onda polar causa chuvas diárias que podem ser intensas no Acre

A Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito sobre a morte da enfermeira Yasmili Araújo, de 23 anos, que caiu de uma tirolesa que tinha de 15 a 20 metros, no dia 2 de julho deste ano, no parque aquático Piracema Park Club, em Rio Branco.

O inquérito responsabiliza criminalmente o responsável pela montagem da tirolesa, de onde a jovem caiu. À época, os bombeiros, na época, confirmaram que o espaço não tinha autorização para ter a estrutura, que foi montada em 24 horas.

De acordo com reportagem do portal g1, a investigação sobre o caso foi aberta no dia seguinte ao acidente. O delegado Alex Danny, responsável pelo caso, disse que o responsável por montar a tirolesa foi indiciado por homicídio doloso.

“Estamos enviando hoje [segunda,10] o inquérito ao Judiciário já com o relatório e indiciamento de uma pessoa sendo responsabilizada pela morte direta da vítima. Com relação ao nome do autor, a gente preserva, porque é um direito dele. Ele foi indiciado como autor direto de um homicídio doloso, com dolo eventual, pela grande quantidade de detalhes no sentido da ausência do cuidado com aquele equipamento que estava completamente irregular, fora das normas, dos padrões exigidos para seu funcionamento”, disse.

Com relação aos donos do parque aquático, o delegado informou que não foi confirmada no inquérito nenhuma participação com relação à morte da jovem. Porém, destacou que na área Cível, eles podem ser responsabilizados, de acordo com o entendimento do Ministério Público Estadual (MP-AC).

A defesa do estabelecimento, feita pelo advogado Alessandro Callil, informou que ainda vai se informar do inquérito e deve se posicionar em seguida.

“Identificamos que eles não teriam responsabilidade objetiva criminal direta sobre o evento morte, contudo sobre a parte Cível, com relação a eventuais danos morais, materiais, pela perda da vítima, porque foi uma vida que foi embora, aí é uma situação que tem que ser discutida na área Cível”, disse.

Com informações do G1 Acre.