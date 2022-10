Mulher é ferida com um tiro dentro de residência após ataque contra seu marido

Antônia Dulcinéia Silva de Oliveira Rodrigues, de 42 anos, foi ferida com um tiro na tarde desta segunda-feira, 10, dentro de sua residência situada na rua Salinas, no bairro Praia do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o marido de Antônia estava fazendo a limpeza no quintal de sua residência com um enxada, quando um homem desceu de uma motocicleta e em posse de uma arma de fogo, se aproximou e efetuou quatro tiros na direção do homem que para não morrer correu para dentro de sua casa. Durante a ação do criminoso, Antônia Dulcinéia que estava dentro da casa foi atingida com um projétil na perna direita. O criminoso fugiu do local.

Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Dulcinéia ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do autor do crime fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas não obtiveram êxito.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).