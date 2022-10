Michelle Bolsonaro desembarca no Acre para ato de campanha

Diferente da Marcha para Jesus que reuniu diversas pessoas vestidas com blusas do Brasil em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em junho, neste domingo, 9, aconteceu a celebração do Círio de Nazaré, com a união de diversos devotos que lotaram as ruas de Rio Branco em procissão.

“Este não é um momento para mais nada, além de agradecer a Nossa Senhora, por tantas graças que tem nos dado, por sempre estar em nossa frente, nos livrando das atribulações. É por isso que estamos aqui”, disse Marlene Silva, da Igreja Santa Maria.

A celebração reunião diversas congregações de municípios do Estado, além de representantes de Belém do Pará e Macapá e deve finalizar com missa solene na Catedral.