Defesa Civil atualiza dados e número de ocorrências provocadas por ventania chega a 50

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) resolveu abrir uma investigação criminal para apurar as graves agressões sofridas pelo morador de rua, Rafael Vinicius do Nascimento, 25 anos, que ficou gravemente ferido no último dia 7 de setembro no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia divulgadas pela imprensa, o morador de rua foi agredido por várias pessoas com socos, chutes, pontapés e a golpe de ripas – sendo levado consequentemente ao hospital.

O promotor de justiça e coordenador-Geral do Gaeco, Walter Teixeira, decidiu aprofundar as investigações sobre o caso. “A fim de apurar as circunstâncias dos fatos referidos acima, para ao final, se for o caso, promover a ação penal ou o arquivamento dos autos, nomeando para secretariar e tomar todas as providências administrativas necessárias à autuação e registro destes autos de investigação”, diz trecho do despacho.