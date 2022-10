A partir de hoje, Rio Branco terá vacinas da Covid-19 em todas as unidades de saúde

Ao menos 73,1% dos rio-branquenses expressam desejo em presentear os pequenos na próxima quarta-feira, 12, Dia das Crianças. Para o estudo, a pesquisa, realizada pela Fecomércio-AC em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas de Rio Branco, conta com a opinião de 201 pessoas residentes na capital acreana. Dos 26,9% que não devem gastar na data, 35,2% justificam falta de dinheiro e 31,5%, afirmam não ter filho.

Ainda sobre a população que não deve presentear neste dia, 11,1% argumentam que simplesmente não comemoram a data, e outros 11,1% se dizem em condição de desempregado; 9,3%, afirmam ter filhos adultos e; também, 1,9% da população diz não presentear no próximo Dia das Crianças por estar indo embora de Rio Branco/AC.

O estudo afirma ainda que 49% dos rio-branquenses com intenção de gastos devem comprar brinquedos; 31,3% afirmam preferir roupas; e os demais, 19,7%, expressam desejo de compras de bicicletas (5,4%), calçados (3,4%) e objetos diversos (10,9%). Além disso, as compras dos bens relacionados devem ocorrer nas lojas do centro de Rio Branco (70.7%), em lojas de shoppings (14,3%), lojas de bairros (8,8%), via internet (4,1%), assim como em outros locais (2,1%).

Segundo a amostra considerada para a pesquisa, 78,9% está disposta a gastos para em valores de R$50 a R$200, assim distribuídos: 12,9%, até R$50; 40,8%, em valores entre R$51 a R$100; e 25,2%, entre R$101 a R$200. Em relação à forma mais conveniente de pagamento das compras a realizar para o Dia das Crianças, para 79,6% a modalidade “à vista” é a preferida. Outra parcela de 18,4% deve negociar pagamento em parcelas.

Quanto aos gastos previstos para o próximo Dia das Crianças frente à mesma data do ano passado, 32,7% da população acredita em gastos com valores maiores, enquanto 27,2% acham que vão gastar menos. Por outro lado, 33,3% acreditam na realização de gastos em valores iguais e; 6,8%, não sabe prever.

Expectativa de vendas

O levantamento também abordou 104 empresários do comércio de Rio Branco para avaliar os cenários de vendas para o Dia das Crianças. Para 51% dos entrevistados, a data deve proporcionar para o comércio local, ótima oportunidade de vendas. Para outros 38,5%, no entanto, o movimento de venda para o dia deve ser normal; uma parcela de 9,6% se mostra apreensiva.

O estudo mostra também que 86,6% do comércio da capital acreana vem se preparando para as vendas do próximo Dia das Crianças, seja divulgando produtos e destacando ofertas (71,2%) ou oferecendo embalagem especial para clientes com compras para o dia (15,4%). Apenas 12,5% dos abordados afirmam não realizar qualquer preparativo especial para vendas na data. Além disso, a maioria dos empresários do comércio (38,6%) deve usar como tática mais investimentos em marketing; seguidos por outros 18,8%, que devem se utilizar das redes sociais para prospectar clientes; e 7,9%, que vão realizar sorteios para brindes especiais aos clientes contemplados. Também as promoções vão aparecer como o destaque para 5% do comércio contatado através dos respectivos empresários.

Dentre as dificuldades para o funcionamento do comércio num mercado de população endividada, 47,1% dos empresários destacam o risco para negociar vendas com recebimentos parcelados. Para outros 44,2%, essa dificuldade se faz prevalecer com o possível desencontro entre contas a pagar e contas a receber. Por fim, 6,7% admitem dificuldade na manutenção do quadro de pessoal empregado, dentre outras.