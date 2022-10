Procissão e missa solene marcam encerramento do Círio de Nazaré em Rio Branco neste domingo

O cantor Amado Batista vai encerrar o 9° Festival do Abacaxi, em Tarauacá, neste domingo, 9, na Praça Alton Furtado. O show está marcado para as 21 horas e terá duração de 1 hora e 20 minutos.

Em vídeo gravado, o cantor convida a população para o evento. ” Olá princesas e príncipes de Tarauacá convido todos vocês para estarem comigo em um grande show neste domingo “, chama ele.

O show será gratuito para a população. Segundo a prefeitura de Tarauacá, o cachê de R$ 260 mil do cantor foi garantido pelo governo do Estado e Sebrae, com contrapartida de R$ 10 mil do município

Neste domingo também fazem parte da programação do Festival, o concurso de receitas feitas com abacaxi e a escolha do abacaxi mais pesado. O primeiro colocado vai ganhar um prêmio de R$ 7 mil.

O evento começou nessa sexta-feira 7, na terra do abacaxi gigante, onde todos os hotéis estão lotados e é grande a movimentação em comércios, bares e restaurantes.