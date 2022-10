Vacinação antirrábica continua nos bairros de Rio Branco neste final de semana

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Lançamento do Livro Poesias Pandêmicas

O Sesc Acre realiza nesta sexta-feira, 7, às 19h, o lançamento do livro Poesias Pandêmicas, de Jonsons Nunes Júnior. Trabalho que contém doses de aquarelas, poesias, músicas e vida.

– Show com grupo Stylo Black

Sexta-feira é dia de reunir os amigos e tomar aquela cerveja gelada no Manjar Delícia, na entrada do Ipê, ouvindo as melhores músicas com o grupo Stylo Black. A festa inicia às 19h e tem entrada gratuita.

– Festival Cult Primavera Sunset

A 10° Edição do Coletivo Brechós, em parceria com o Villa Garden, realizará o festival Cult Primavera Sunset, neste sábado, 8, com apresentações de DJs, música ao vivo, exposição de fotografia, mostra de cinemas e tecidos acrobático, além de Brechó, artesanato, gastronomia, comercialização de plantas, frutas e verduras, na Praça da Cohab do Bosque.

– Roda de samba “Nossos Sambas”

Neste sábado, 8, às 19h, o grupo Moças do Samba canta na festa Nossos Sambas, na Usina de Arte João Donato. Com cerveja gelada, quitutes, artesanato e brechó, o evento conta ainda com diversas atrações, como Verônica Padrão e Kelen Mendes.

– Especial Bon Jovi

Diretamente de São Paulo para Rio Branco, Fefe Oliveira, cover do Bom Jovi, canta no Studio Beer, em Rio Branco, neste domingo, 9, às 18h. Trazendo os grandes sucessos da banda norte americana reconhecida internacionalmente, com um repertório repleto de hits como It’s My Life, Livin’ on a Prayer, Always, Bed of Roses, e muitos outros.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário de funcionamento, das 16h às 03h.

Nesta sexta-feira, 7, acontece a Priday Especial Beyoncé e Nick Minaj, com os Djs Gabs e Nareza. Já no sábado, 8, tem a Festa Neon, com os DJs Roah e Aldine, além de um drinks especial. E fechando a semana, no domingo, 9, ocorre o Especial Bruno e Marrone e Henrique e Juliano.