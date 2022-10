Tim, Claro e Vivo ativam sinal 5G em quase 40 bairros de Rio Branco

O 5G finalmente chegou a Rio Branco mas nem todos os moradores acessam o sinal neste primeiro momento. Segundo informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) as operadoras que contrataram a frequência de 3,5 GHz devem ativar em 2022 pelo menos uma antena para cada 100 mil habitantes em Rio Branco.

A densidade é progressiva até 2025, ano em que as teles devem manter uma estação rádio-base para cada 10 mil habitantes em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes.

Por esse motivo, a cobertura inicial do 5G não possui a mesma abrangência que o 4G e as tecnologias anteriores, e está restrita a alguns bairros. Claro, TIM e Vivo ativaram antenas de quinta geração em Rio Branco completando a primeira fase do cronograma da Anatel.

“A operação do 5G na faixa de 3,5 GHz foi liberada em todos o território da capital. No entanto, cada prestadora possui sua estratégia de implantação e expansão da rede. Sendo assim, é natural que nesse momento inicial nem todas as operadoras atendam todas as regiões”, informou a agência ao ac24horas. (Com UOL).

Cerca de 40 localidades estão com o 5G. Levando em conta que Rio Branco possui estimados 160 bairros, é possível dizer que o sinal chegou a 25% da capital. Usuários da internet convencional relataram lentidão e queda em seus sinais nos últimos dias.

Confira os bairros contemplados com o 5G, de acordo com as operadoras:

Claro

– Dom Giocondo;

– Bosque;

– Aviário;

– Morada do Sol;

– Centro;

– Waldemar Maciel;

– Montanhês;

– Tancredo Neves;

– Jardim de Alah. 9

Vivo

– Abrahão Alab;

– Aeroporto Velho;

– Aviário;

– Bosque;

– Capoeira;

– Conjunto Guiomard Santos;

– Esperança;

– Floresta;

– José Eduardo Neves.

Tim

– Cadeia Velha;

– Morada do Sol;

– Nova Estação;

– Aeroporto Velho;

– Base;

– Taquari – Parte 1;

– Taquari – Parte 2;

– Abraão Alab;

– Placas;

– Chácara Ipê;

– Ivete Vargas;

– Capoeira;

– Sobral;

– Isaura Parente;

– João Eduardo;

– Centro;

– Primavera;

– Terminal Cadeia Velha;

– Tropical;

– Bahia;

– Cerâmica;

– Quinze;

– Triângulo;

– Cadeia Nova;

– Estação Experimental;

– Aviário;

– Bosque;

– Vila Ivonete – Parte 2.