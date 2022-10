Ausência de testemunhas adia depoimento de policial militar suspeito de matar menor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Estado do Acre neste sábado, 8, que é válido até às 10h do domingo, 9. A previsão é de chuvas de 30 a 100 milímetros, além de ventos intensos, que podem chegar a 100 Km por hora. Existe ainda os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o informativo, as cidades de Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó, Jordão, Porto Walter, Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus estão com perigo laranja de temporais, e os demais municípios acreanos em amarelo, para chuvas intensas.

Na última semana, o estado vem passando por uma série de problemas com as tempestades. De acordo com a defesa civil, na quinta-feira, mais de 32 ocorrências foram registradas no Corpo de Bombeiros. Com a ventania, casas foram destelhadas e um bebê morreu após ser arremessado durante o forte vendaval, no bairro Vila Acre.

Durante situações de instabilidade climática, são sugeridas medidas preventivas como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre e adotar ações de autoproteção.

Nos casos de emergência, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no número 193.