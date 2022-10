Mailza conhece programa Caixa Para Elas e reafirma apoio a Bolsonaro

É normal após a apuração das eleições, a surpresa da população com nomes até então desconhecidos que vencem o pleito eleitoral com o contraste de alguns favoritos, medalhões que não conseguiram se eleger.

Uma das principais surpresas das eleições deste ano no Acre foi Pablo Bregense, praticamente um desconhecido em boa parte do estado, inclusive da capital acreana, onde está concentrada metade do eleitorado do Acre.

O bancário de 35 anos nasceu em Sena Madureira, é casado e tem um filho de 3 anos. É filho de Maria Alzira Bregense e neto da professora Leonice de Fernandes, mulher que dedicou toda a sua vida aos serviços educacionais. Seu avô materno, Sebastião Bregense, um dos mais antigos barbeiros de Sena Madureira. “Foi com meu avô que aprendi a trabalhar honestamente e lutar pelos meus ideais”, afirma.

Sua vida profissional começou aos 18 anos, quando ingressou no Banco da Amazônia, onde permanece até hoje. Desde 2013, exerce a função de gerente, onde adquiriu experiência em gestão. Atualmente é responsável pela agência do município de Plácido de Castro, onde reside.

“Como me dediquei ao atendimento ao homem do campo, me tornei conhecedor das dificuldades que os produtores rurais e extrativistas encontram para o cultivo de suas lavouras, fato que despertou a vontade de ingressar no campo político. Sonho agora como deputado construir meios do estado crescer e produzir, tornando o Acre um lugar melhor para viver”, explica.

A explicação de ser desconhecido na capital está nos votos obtidos, o que o torna um candidato verdadeiramente interiorano. Dos seus 5.386 votos que o elegeram pelo PSD, o maior quantitativo dos votos veio do interior. Bregense teve 74% de seus votos em Sena Madureira (2.370), o terceiro mais votado; Plácido de Castro (884), segundo mais votado e Acrelândia, onde teve 355 votos, sendo o quarto mais votado do município.