Fronteira volta a ter registro de execução possivelmente ligada a guerra de facções

Mais um episódio possivelmente relacionado a uma guerra entre grupos criminosos que segue se desenrolando na região de Brasiléia e Epitaciolândia, no lado brasileiro da fronteira acreana com a Bolívia, se deu na manhã desta quinta-feira (6).

Josimar Amorim do Nascimento, de 34 anos, mais conhecido pela alcunha de “Nola”, foi morto a tiros dentro de um apartamento localizado no bairro Eldorado, às margens da BR-317.

Um amigo da vítima identificado como Raylan Costa Oliveira, 24 anos, também ficou ferido, segundo informações divulgadas pelo jornal O Alto Acre.

De acordo com os relatos, “Nola” estava no seu apartamento com a esposa e os filhos do casal, além do amigo Raylan, quando quatro homens armados que chegaram em um veículo de cor branca e dispararam contra as vítimas.

“Nola” ainda teria tentado correr, mas morreu ainda dentro do imóvel. Raylan teria conseguido se abrigar dentro de um banheiro, onde ficou aguardando por socorro. A esposa de “Nola” e os filhos não foram atingidos pelos tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local “Nola” já estava sem vida. Já a segunda vítima, Raylan, foi socorrida e levada ao hospital Raimundo Chaar, onde recebeu os primeiros atendimentos e estava em estado de saúde grave, até as últimas informações.

Em abril passado, após um período de trégua, confrontos entre organizações começaram a ocorrer no Acre, e a região de fronteira, no Alto Acre, foi um dos pontos do estado em que a segurança pública teve que atuar de maneira mais intensa por meio de uma força-tarefa envolvendo várias polícias.

A situação foi controlada naquele momento, mas episódios isolados de execuções consumadas ou tentadas continuaram a acontecer. O episódio desta quinta-feira pode ser mais um desses casos. A reportagem não conseguiu falar com o delegado de Brasiléia até o fechamento desta publicação.