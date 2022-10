De eleição em eleição vamos vivendo!

Uma eleição termina e já se pensa na próxima. E a próxima tem data e hora marcada. O processo começa no dia dois de abril de 2024 com o período das desincompatibilização para quem vai concorrer aos cargos de prefeitos e vereadores, ou seja, daqui a dezessete meses e alguns dias.

É sempre assim, uma eleição está embricada com as telhas de cerâmica em uma casa. Antes, porém, é necessário esperar até o final do mês para saber quem será o novo presidente: Luís Inácio ou Jair Bolsonaro? O resultado que sair das urnas não será o fim do mundo. Nem Deus, muito menos o diabo governando. Serão homens, pobres homens!

Da eleição que agora se finda pode se dizer que entre mortos e feridos, escaparam todos. Alguns adversários do Gladson Cameli já buscam espaços no novo governo. O poder é afrodisíaco, como viveriam sem ele? Bom, o pior de tudo é a ressaca moral na igreja dos que cederam à tentação de mamom. Quem não vendeu ou comprou votos nesta eleição que atire a primeira pedra. Quem sabe a próxima seja diferente. A política é sempre vã esperança.

“…e o diabo o levou ao pináculo do tempo e mostrou todos os reinos deste mundo e lhe disse: “Tudo isso te darei se prostrado me adorares”. (Lucas, o médico de homens e de almas)

A vez do Gonzaga

Ao que parece, o candidato a presidente da Assembleia Legislativa na próxima legislatura do Palácio Rio Branco é o deputado Luís Gonzaga (PSDB).

Feitos do mesmo barro

Com raras exceções, nunca acredita em briga de políticos por mais que pareçam irreconciliáveis. Todos são feitos do mesmo barro e da mesma substância.

Casa do ócio

O vereador e deputado eleito Emerson Jarude (MDB) já foi advertido de que a Assembleia Legislativa é a casa do ócio. O que fará? Só ele mesmo sabe!

Dominação chinesa

Pequeno empresário comenta que vários empresários chineses começam a abrir lojas em vários pontos da cidade. Queria saber se existe lei que impeça; não, não existe. É a livre concorrência.

Gata borralheira prá cinderela

Rio Branco vem ganhando uma cara nova. Lindas e belas galerias surgem em vários bairros da cidade. Está deixando de ser a gata borralheira e se transformando na Cinderela. Os empresários fazem a sua parte, governo e prefeitura devem fazer a deles mantendo os bons serviços.

Mailza Gomes…

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA) de suplente de senadora a senadora; de senadora em final mandato a vice-governadora; de vice eleita a governadora é só esperar a primeira viagem oficial do governador Gladson no ano que vem.

…e a fortuna

Nicolau Maquiavel, filósofo e cientista político, chama de “fortuna”, ou seja, sorte, na obra O Príncipe. Sendo evangélica, Mailza atribui sua caminhada política às bênçãos de Deus. Tem toda razão, mas no frigir dos ovos é o mesmo.

Grandes sonhos

O coronel Ulisses, deputado federal eleito pelo União Brasil, revelou à COLUNA que tem grandes sonhos no coração. Não vai estacionar como deputado federal.

Que venham as rescisões

Em final de mandato, o governo exonera todos os cargos para nomeá-los em seguida a partir de janeiro. Já tem gente perguntando por rescisões. Com a palavra o governador Gladson!

Humilhação pública

Liderança política de Brasiléia dizia que na cidade o governador Gladson Cameli humilhou o PT, o senador Petecão, candidatos ao Senado e a deputado federal de uma tacada só.

Maioria?!

As mulheres são maioria no número de eleitores, mas são minoria na Assembleia. Apenas três se elegeram. Há uma máxima que diz que mulher não vota em mulher.

Guerras sórdidas

As guerras mais violentas, sanguinárias e sórdidas foram feitas em nome de Deus. A eleição no Brasil descambou para uma guerra santa. E é porque muitos cristãos criticam o Islã!