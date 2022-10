Centro Universitário Uninorte realiza Semana Acadêmica do curso de Direito

O Centro Universitário Uninorte comemora 20 anos de excelência em ensino este ano e, como parte da programação de comemoração, está a realização da Semana Acadêmica do Curso de Direito nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Nesta edição, o curso de Direito traz uma programação especial com a participação dos professores Flávio Martins, Patrícia Carla e Ricardo Macau, profissionais da área jurídica reconhecidos nacionalmente, que tratarão de temas de repercussão nacional nas áreas do Direito Constitucional e Administrativo, contribuindo assim, para o melhor aprendizado na formação acadêmica e profissional, sob de uma perspectiva crítica dos referidos assuntos.

O evento será realizado no Maison Borges, as inscrições estão abertas até o dia 21 de outubro e podem ser feitas clicando aqui. A programação será organizada da seguinte forma: dia 24/10, às 19h, palestra com o prof. Pós-doutor Flávio Martins, com o tema “Retrocessos Constitucionais: Desafios e Inovações no Direito Constitucional”; 25/10, às 19h, palestra com a prof.ª Esp. Patrícia Carla, com o tema “Pontos Importantes na Nova Lei de Licitações”; e 26/10, palestra com o prof. Dr. Ricardo Macau, com o tema “O Duplo Controle da Legislação Brasileira: Controle de Constitucionalidade x Controle de Convencionalidade”.

Para Ícaro Chaim, coordenador do curso de Direito da Uninorte, esse evento é uma forma de comemorar os 20 anos de criação da Uninorte e também de trazer uma programação diferente para os acadêmicos. “Os três profissionais são especialistas em áreas basilares do Direito, com certeza quem participar aproveitará muito”. Vale ressaltar que o evento é aberto para estudantes de Direito de todas as instituições.