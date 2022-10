Bittar reafirma apoio a Bolsonaro e faz convocação aos acreanos

Nos últimos meses, o governo do Acre vem realizando uma série de obras em todo o Estado, garantido, além de infraestrutura e melhorias para a população, a geração de mais de 18 mil postos de trabalho.

Entre as ações, está a construção das pontes de Sena Madureira e da Sibéria, do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, a duplicação da rodovia estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, e a pavimentação da nova estrada de acesso a Xapuri, executadas por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

Somente na construção do anel viário que ligara os municípios de Brasileia e Epitaciolândia, 84 operários agregam a iniciativa, com mais 28 trabalhadores indiretos. A obra de contorno rodoviário da BR-317 está orçada em R$ 60,4 milhões e tem previsão de inauguração para 2023.

“A prioridade do governo do Estado é sempre pela utilização da mão de obra local. Isso ajuda a população e aquece o comércio”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Além destas 5 grandes obras, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) vem efetuando os projetos de reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde de Vila Campinas, a construção da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, e do Centro de Eventos de Feijó.

A canalização do Igarapé Fundo, em Rio Branco, assim como a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e a reforma da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) na capital, também fazem parte das produções.

“Atualmente, a Seinfra está gerando mais de oito mil empregos diretos na área da construção civil. Com as novas obras que serão lançadas pelo governo do Estado, a expectativa é que esse número aumente ainda mais”, disse o titular da pasta, Cirleudo Alencar.