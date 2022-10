Acreana deixa comando do Tribunal do Trabalho e é eleita vice-presidente do TRT/RO e Acre

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região de Rondônia e Acre elegeu nesta 1ª semana de outubro os novos dirigentes para a gestão no biênio 2023/2024.

Por unanimidade, os desembargadores escolheram o atual vice-presidente, desembargador Osmar J. Barneze, para comandar pela segunda vez a Corte, bem como a atual presidente, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, para ocupar a vice-presidência. Cesarineide é do Estado do Acre.

Durante a sessão telepresencial, transmitida simultaneamente no YouTube, Cesarineide agradeceu os seus pares pela oportunidade de presidir o Regional, tendo sido a primeira a frente do TRT por duas vezes. “Procurei com o coração, com a mente, com os braços, ser digna do voto de cada um dos senhores. E também pelo meu compromisso com Deus de devolver pra vida tudo de bom que ela tem me concedido. O TRT buscou como sempre ampliar os seus limites. Somos pássaros, não somos gaiolas, já dizia Rubens Alves. Somos pássaros que buscamos voar o mais rápido que puder, para levar justiça a todos aqueles que precisam, sempre com muito compromisso, responsabilidade, empenho, dedicação, mas sobretudo, com muito amor”, afirmou.

Em seguida, o desembargador eleito também agradeceu pelo voto de confiança dos colegas para guiar novamente o Tribunal. “Espero assim, como verificado no biênio 2019/2020, poder contar com a colaboração incondicional e indispensável de todos os senhores. Tenho fé e a compreensão inabaláveis que a unanimidade de votos a mim conferidos nesta data, não representa o mero espírito de corpo, mas sim a comunhão de ideais reinantes ordinariamente em nosso regional. Comunhão essa que nos tem feito grande no cenário nacional”, registrou.