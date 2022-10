Pessoas com deficiência de baixa renda vão receber cadeira de rodas motorizadas

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 5, a criação do Programa Cadeira de Rodas Motorizada, entre os programas voltados à pessoa com deficiência, destinado a ceder, gratuitamente, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SESACRE, com recursos do Ministério da Saúde – MS, cadeiras de rodas motorizadas com controles adaptados, dando possibilidade de movimento ao cadeirante.

O Projeto de Lei, aprovado pelos deputados e sancionado pelo governo, é de autoria do deputado Roberto Duarte (Republicanos).

Para ser beneficiado com o programa, as pessoas com deficiência de nível severo que as incapacitem a propulsionar cadeiras convencionais precisam comprovar não possuir recursos para aquisição do equipamento.