Em encontro com Alan Rick, Bolsonaro alfineta: “parabéns ao Acre que se libertou do PT”

O candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores, Jorge Viana, desistiu de acompanhar a apuração com a militância na sede do partido e vai acompanhar a contagem dos votos em sua residência acompanhado do vice, Marcus Alexandre. Caso as eleições sigam para o segundo turno, o candidato deve comparecer à sede do partido.

No local, alguns militantes estão concentrados acompanhando a apuração dos votos. A movimentação ainda é pequena.

Jorge Viana, até o momento, é o segundo candidato ao governo mais votado com 26,33% dos votos. Ele perde apenas para o governador Gladson Cameli que tenta a reeleição.