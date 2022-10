Com quatro deputados, PDT quer Tchê na presidência da Aleac

As articulações para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa já começaram com muito vigor nos bastidores. Com o impedimento legal do deputado Nicolau Júnior, reeleito com mais de 16 mil votos, o PDT quer o deputado José Luís Tchê como futuro presidente. Ele deverá disputar com o tucano Luís Gonzaga, reeleito no PSDB, e que hoje é o primeiro-secretário.

O governador Gladson Cameli (PP) confirmou à COLUNA que já tratou do assunto com Nicolau Júnior. “Conversei com o Nicolau; ele está conduzindo as negociações com os deputados, já que a lei o impede de continuar na presidência”, revelou Cameli.

O deputado Tchê confirmou à coluna que realmente vai lutar pela presidência da Aleac. Lembrou que o PDT foi o partido que mais deu votos a Gladson Cameli na chapa de estadual. “Por falta de 200 votos não elegemos o quinto”, acentuou. “Não brigamos pela vice do Gladson, renunciamos à primeira suplência do Senado para ajudar o Ney Amorim no Juruá, além de nossas posições claras na Aleac, temos sido leais”, finalizou.

“Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso, e a vingança, um prazer”. (Tácito)

A experiência do Tchê

Indo para o quinto mandato de deputado estadual, dois como presidente da União dos Legisladores do Brasil, a UNALE, o deputado Tchê se sente mais do que preparado para ser o futuro presidente da Aleac.

Gonzaga/Nicolau

A princípio, a ideia era para que Nicolau Júnior vá para a primeira-secretaria e o atual primeiro secretário, deputado Luís Gonzaga, ocupe a presidência a partir do ano que vem.

As bênçãos do Gladson

Historicamente, na prática qualquer futuro presidente da Aleac tem que rezar na cartilha do governo que se instala. Ou seja, depende das bênçãos do Gladson Cameli.

Figura de proa

O ex-deputado Ney Amorim e companheiro de chapa de Gladson Cameli na disputa para o Senado, deverá ser figura de proa do governo a partir do ano que vem.

Um dos nomes

Aliás, Ney Amorim poderá ser um dos nomes a ser trabalhado para disputar a prefeitura de Rio Branco em 2024 como candidato do governador Gladson Cameli.

Sobre o Alan

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) foi eleito para o Senado com uma linda e espetacular vitória, não pode deixar mágoas contaminarem seu coração, não é sua praia.

Sem amarguras

“Perdoai vossos inimigos; que o Sol não se ponha sobre a vossa ira; que não haja em vosso coração nem uma raiz de amargura”. Vire a página, o futuro lhe espera!

Instituiu a compra de votos

O financiamento público de campanha com seus bilhões instituiu a compra de votos na eleição proporcional. Foi o que mais se viu nos bastidores dessa eleição. Um escândalo! Lista de eleitores para todos os lados. Os políticos corromperam os pobres. Inclusive nas igrejas.

Fé corrompida

Campanha eleitoral dentro de igrejas com dinheiro corrompe a fé; voltar ao primeiro amor será o maior desafio para esse tempo.

Se superou

A cada eleição a deputada Maria Antônia (PROGRESSISTA) supera o número de votos em todo o Acre. Conquistou uma vitória justa com o trabalho diário que realiza em defesa dos menos favorecidos.

Chorou muito

O governador Gladson Cameli disse que depois da eleição quando chegou em casa chorou muito. Segundo ele, um desabafo por tudo de ruim que sofreu na eleição.

Faltou votos

O deputado José Bestene precisa fazer como o senador Petecão: Reconhecer que perdeu porque faltou votos. Não adianta procurar culpados para derrotas.

Minoru/Jéssica

O mesmo fenômeno que tirou a deputada federal Jéssica Sales do mandato, também impediu a eleição de Minoru Kimpara. A legenda não ajudou em nada.

Lições ao PT

As lideranças do PT no Acre precisam fazer uma profunda reflexão sobre os rumos a serem tomados. Jorge Viana teve uma boa votação, mas a rejeição ao partido é alta no Acre.

Lula X Bolsonaro

Apesar do ex-presidente Lula ter chegado com seis milhões de votos na frente do presidente Bolsonaro no primeiro turno, a eleição não está ganha. Bolsonaro tem se articulado muito bem para o segundo turno.

Expectativa sobre o Jarude

Em função da forma que exerce o mandato na Câmara de vereadores, existe uma grande expectativa das posições do deputado eleito Emerson Jarude (MDB) na tribuna da Assembleia. Só o tempo dirá.