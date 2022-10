Com ida de Gladson a Brasília, Rocha assume o governo interinamente após derrota nas eleições

O vice-governador Major Rocha assumiu na manhã desta quarta, 5, o comando interino do Estado na ausência do governador Gladson Cameli que viajou para Brasília (DF) para cumprir uma série de agendas oficiais, inclusive com o presidente da república Jair Bolsonaro.

Rocha assume o comando do Acre pela primeira vez em 2022. Ele estava impedido de assumir o comando do Estado interinamente por ser candidato a deputado federal. Apesar da candidatura, o vice obteve pouco mais de 5 mil votos neste pleito e não se elegeu.

Ao ac24horas, o porta-voz do governo, jornalista Jeferson Dourado, afirmou que o rito de posse na ausência de Cameli é automático. Ele confirmou que não existe nenhuma agenda ou ato oficial durante os dias que Rocha deverá comandar o Estado.