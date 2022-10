Aprovados do ISE “comemoram” lentidão de concurso

Na terça-feira, 5, completou um ano do lançamento do edital do concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE). No próximo mês de dezembro, vai completar um ano que os candidatos fizeram as provas.

Ocorre que passado um ano inteiro, por incrível que possa parecer, o concurso ainda não chegou ao fim e nem concluiu todas as etapas.

Para protestar contra a situação, candidatos do concurso se reuniram na manhã desta quarta-feira, 5, para reclamar da demora no certame. “Estamos indignados com essa demora. As etapas estão morosas demais. Nos reunimos com eles, pediram 45 dias para terminar a investigação social e já se passaram dois meses e essa etapa ainda não terminou. A gente quer uma resposta definitiva”, afirma Natassia Lopes, uma das integrantes da comissão de aprovados no concurso.

Os manifestantes levaram faixa e até um bolo para “comemorar” a data.

O ac24horas procurou o governo do estado que respondeu por meio de uma nota. O ISE informou que o processo seletivo segue os trâmites legais e que atualmente o concurso está na fase de investigação social dos candidatos. A instituição manifestou ainda por meio de seu presidente, Mário César, que compreende a ansiedade dos candidatos, mas afirma que muitos são de outros estados e isso tem gerado uma demora no processo. A expectativa é que até o fim deste mês de outubro a investigação seja concluída para que seja possível iniciar a fase de formação dos candidatos.