Acre tem mais um caso suspeito de monkeypox e chega a 28 notificados, informa saúde

O setor de serviços foi o que mais gerou emprego com carteira assinada no Acre em agosto, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. O segmento abriu 636 postos de um total de 858 ofertados naquele mês. Por outro lado, a indústria mais demitiu que contratou, gerando variação negativa de 0,30%.

Em nível nacional, o Ministério do Trabalho considera que o setor apresentou ótimo desempenho no mês, gerando 141.113 vagas, seguido pela indústria, setor que obteve o segundo maior crescimento, gerando 52.760 postos formais, mostrando a sustentação de sua retomada. Também foram positivos os saldos do comércio, (41.886); a construção civil, (35.156) e a agropecuária que gerou 7.724 vagas no mês.

Ainda no plano federal, o setor da construção civil teve o desempenho mais destacado no acumulado do ano, com um crescimento de 10,89%, assim como o bom desempenho foi verificado em todos os demais setores da economia, também com saldos positivos no ano. O setor de Serviços obteve 1.027.288 vagas geradas e a indústria 319.379 novos postos gerados no período.

O resultado positivo ocorreu em todos os setores da economia nas 27 Unidades da Federação, com destaque para São Paulo, que gerou no mês 74.973 postos de trabalho. A região Nordeste foi o grande destaque regional, com crescimento de 0,96% da força de trabalho, o maior crescimento relativo entre as cinco regiões brasileiras.

Outro destaque de Agosto foi o salário médio real de admissão, que apresentou crescimento pelo terceiro mês seguido, fruto do aquecimento do mercado de trabalho e do sucesso das políticas de controle da inflação do governo.

Os dados completos do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) de agosto podem ser acessados no site do Ministério do Trabalho e Previdência pelo link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.