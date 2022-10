Silvânia Pinheiro, o anjo da guarda do governador Gladson Cameli

Poucas pessoas são tão próximas do governador reeleito Gladson Cameli quanto a jornalista Silvânia Pinheiro. A relação de confiança vem desde a época em que o chefe do Palácio Rio Branco se elegeu deputado federal pela primeira vez. De lá para cá, 16 anos se passaram. A comunicadora é tão respeitada por ele e pela Família Cameli que nas eleições de 2014, quando Cameli se candidatou ao senado e venceu, ela chegou a ser colocada como 1ª suplente dele, o que poderia levá-la ao senado federal, já que 4 anos depois, o então senador havia sido eleito governador, mas de última hora, por circunstâncias até hoje desconhecidas, o pretenso dono da cadeira de senador optou por Mailza Gomes.

Pinheiro, que já foi secretária de comunicação no inicio da gestão de Cameli, atualmente ocupa cargo de Assessora direta do governador. Nos bastidores, ela é uma voz calma, porém ativa, influenciando Cameli em decisões pertinentes. As vezes conselho acatados, às vezes não, ela é uma das poucas pessoas, que além da mãe de Gladson, dona Linda Cameli, oram pelo governador, se tornando uma espécie de “Anjo da Guarda” e em momento de crise, assim como na novela Pantanal da Rede Globo, tem se transformado até onça, assim como Juma Marruá, faz proteger os seus.

Durante esta última campanha, Silvânia acabou se tornando uma espécie de segunda mãe para Gladson. Em meio aos ataques dos adversários, ela com seu jeito calmo e gentil, sempre tinha uma palavra amiga em meio ao desânimo. Não é fácil animar o homem mais poderoso do Acre, mas com o seu jeito singular, tem conseguido dar a volta por cima e influenciá-lo a fazer coisas boas.

Silvânia Pinheiro é respeitada dentro e fora do governo, principalmente pelos profissionais de imprensa, classe que jamais foi unida, mas que quando se trata da comunicadora, sempre destacam a destreza e o tratamento por unanimidade.