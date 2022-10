Gladson Cameli só perdeu a eleição nos municípios de Jordão e Santa Rosa do Purus

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, acompanhou a testagem e montagem de uma das urnas eletrônicas referentes a sessão 280 da 1° zona eleitoral na sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Durante a testagem da urna, o desembargador salientou que o trabalho dos técnicos do tribunal antes do pleito eleitoral é imprescindível para a lisura das eleições deste ano – há nível nacional e estadual. “Impressionado com o zelo do processo. Foi feito uma indagação de 20 itens, é algo impressionante. Sendo assim, não há como se falar em falta de lisura do processo eleitoral”, declarou.

A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Rosana Magalhães, acompanhou o processo de preparação do ambiente junto ao desembargador Djalma. Na oportunidade, Magalhães conferiu todos os dados que, posteriormente, serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Aqui foi testado a urna, as teclas, a energia, foi montado a cabina e anexado cartazes aos eleitores”, explicou.

Nas eleições de 2 de outubro, às mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar estarão distribuídas em 2.637 zonas eleitorais e 496.856 seções, no Brasil e no exterior.