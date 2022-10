Além dos candidatos à reeleição, 12 ex-deputados do Acre não conseguiram se eleger

Um morador residente da cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, identificado por Elio Moreira de Farias, simpatizante do PT, resolveu polemizar ao gravar um vídeo no aplicativo Kwai, onde ofende os moradores do Estado de “idiotas” por ter dado uma votação expressiva ao candidato a reeleição da presidência do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) que obteve mas de 62% dos votos válidos.

Moreira começou sua crítica chamando os “Bolsonaristas” de mortos de fome. Segundo ele, os eleitores do “mito” não têm condições de comprar sua residência para o mesmo se mudar para fora do território acreano. “Não tem condições de comprar essa casa aqui, ela é até bonita. Se fossem ao menos Bolsonaristas rico que pudesse me comprar essa casa para eu ir me embora desse lugar imundo que esse Acre”, desabafou.

O morador do Vale do Juruá disse ainda que seu pai cometeu grave erro ao vir constituir família nas terras acreanas e, em tom de revolta, contou que almeja ir embora para o nordeste onde Lula obteve um grande potencial de votos. “Aqui só tem idiota vagabundo. Aí não tem Bolsonarista capaz de comprar minha casa e eu sou obrigado a viver nesse entre de rato de esgoto. Eu quero ir embora para esses estados do nordeste que me deixaram orgulhoso e saber que lá tem ser humano, tem gente”, declarou.

Após as ofensas de Moreira aos acreanos e Bolsonaristas, o homem passou a receber inúmeras ligações e proposta para vender o imóvel – contudo, Elio não atendeu às ligações e muito menos respondeu às mensagens de WhatsApp e SMS.

Ameaças

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, Moreira foi ameaçado pelos Bolsonaristas que, a partir da divulgação do vídeo, passaram a buscar a localização do homem para tirar satisfações.

O irmão do divulgador, de identidade não revelada, também divulgou áudios dizendo que o irmão sumiu depois da polêmica. Para ele, nesse momento, Moreira deverá arcar com seus atos e atitudes.

A reportagem do ac24horas buscou contato com Elio Moreira que, após a polêmica repercussão, decidiu desativar seu WhatsApp.

Veja o vídeo: