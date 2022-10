Lula ganhou em 4 municípios do Acre; Bolsonaro teve maior votação em Acrelândia: 73,59%

O ex-presidente Lula só teve mais votos que Jair Bolsonaro em quatro municípios do Acre. Em Jordão, Lula teve 55,08% dos votos válidos, um grande desempenho se observado o cenário estadual. Bolsonaro ficou com 37,71%, segundo um levantamento do UOL.

Lula ganhou também em Feijó, Porto Walter e Santa Rosa do Purus.

Segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul teve 68,53% da votação no Estado. Em Rio Branco, Bolsonaro teve 64,03% dos votos no 1º turno.

Acrelândia concedeu 73,59% de votos a Bolsonaro, o maior número.

No geral, o Estado do Acre deu 275.582 – ou 62,5% do total -em votos para Bolsonaro. Lula ficou com 29,26% (129.022 votos).