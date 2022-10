Tebet fala da esperança no segundo turno durante votação

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, votou às 9h05 na manhã de hoje (2), na Escola Estadual João Firmino de Araújo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Após comparecer à urna, Lula fez um apelo pela paz. “Queremos um país que viva em paz, com esperança. E que possa produzir e construir seu próprio futuro a partir da participação da sociedade brasileira”, disse à imprensa.

Lula relembrou ainda o período em que esteve preso, entre abril de 2018 e novembro de 2019, após ser condenado por corrupção. Condenações que foram, mais tarde, anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “É um dia mais do que importante para mim. Eu não poderia deixar de dizer para vocês que há quatro anos atrás eu não pude votar porque tinha sido vítima de uma mentira nesse país e estava detido na Polícia Federal exatamente no dia da eleição”, lembrou.

“Quatro anos depois, eu estou aqui votando com reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da República desse país para tentar fazer o país voltar a normalidade, voltar a cuidar do seu povo a ter emprego, salário, educação, saúde e respeito com cada ser humano”, acrescentou.

Lula também fez com comentário sobre a relação que pretende estabelecer com os deputados e senadores, caso volte ao Palácio do Planalto. “Queremos um Congresso que funcione como Congresso: que cobre, que aprove as leis, que discuta com o governo, que faça o orçamento. Mas que o governo execute o orçamento”, disse.

Sobre os governos da América Latina, o candidato disse que, se eleito, vai manter boas relações, independente das bandeiras ideológicas de cada presidente.