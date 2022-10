Soraya Thronicke vota acompanhada de familiares

A candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, votou na manhã deste domingo (2) na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, localizada no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande (MS). Simone Tebet chegou à zona eleitoral pouco depois das 9h e reforçou o papel democrático do voto.

“Hoje a democracia se fortalece, é o povo na rua, legitimamente escolhendo aquele e aquela, que tem que ser os seus candidatos que vão representá-lo, não só como candidatos e futuros presidentes da república, mas também senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores.”

A candidata comentou ainda sobre a campanha eleitoral. “Lamentavelmente nós vimos a polarização ideológica contaminar a alma do povo brasileiro. A nossa candidatura propôs exatamente fazer o caminho do meio, ou seja, com equilíbrio, com moderação, com diálogo, trazer propostas e soluções reais para os problemas reais do Brasil.”

“O resultado das urnas só vai ser apurado na hora que o último eleitor depositar o seu voto, então também aqui a minha esperança de estar no segundo turno”, afirmou Tebet.

Tebet irá acompanhar a apuração ao lado da família e de aliados em São Paulo.