Nilson Euclides vota como candidato e pede renovação na política

Ao lado da família, o aposentado Pedro Holanda, de 105 anos, fez questão de comparecer às urnas nas Eleições 2022, na manhã deste domingo, 02, no Colégio Dr. Mário de Oliveira, região central de Rio Branco.

De acordo com a Constituição Federal (artigo 14, inciso II, parágrafo 1º), pessoas com mais de 70 anos de idades estão isentas de votar, mas isso não foi desculpa para Pedro Holanda que fez questão de computar seu voto e decidir os rumos do Brasil e do Acre.

“Eu vim votar só na intenção de melhorar. Tem gente que vem com a maldade no coração. Tem gente que tá conversando com você e a mente dele tá em outro sentido. Quem vem votar como eu é porque posso decidir o que posso esperar daqui a quatro anos. Enquanto eu tiver vivo e puder ajudar a situação a melhorar com o voto”.

Em entrevista ao ac24horas, senhor Pedro Holanda, aproveitou para mandar um recado aos votantes jovens.

“Faça o bem pra nação, pro mundo tudo e nossa. Você não manda na vontade de ninguém, mas o bom é fazer o que gosta. E que Deus possa dar uma cabeça boa pros jovens”.