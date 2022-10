Nazaré Araújo vota acompanhada de familiares e aliados

Com o horário de votação uniformizado em todo o país pela hora de Brasília, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre chegou a lançar uma campanha para informar que, neste ano, pela primeira vez, os eleitores acreanos votarão das 6h às 15h.

“O novo horário de votação no Acre é o nosso maior desafio para as eleições deste ano. Por isso, não estamos medindo esforços para intensificar esta divulgação para que o percentual de abstenção não aumente”, declarou o presidente do TRE, Francisco Djalma, logo após a decisão do TSE.

Nas eleições federais de 2018, mais de 100 mil eleitores não compareceram para votar. Naquele pleito, a abstenção chegou a 18,99%.