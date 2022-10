Em Cruzeiro do Sul, promotor ameaça prender fiscais vestidos de azul nas seções eleitorais

Todas as forças se segurança atuam nas eleições 2022 no Vale do Juruá, e até às 9 horas da manhã nenhuma ocorrência grave foi registrada.

A Polícia Federal recebeu reforço para a eleição, mas não cita quantitativo e atua com drone na fiscalização. De acordo com o delegado Brandão, tudo corre bem em Cruzeiro do Sul.

250 policiais militares estão em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. O tenente Robson Belo disse que além das rondas os policiais estão em Pontos de Base- PB, prontos para atender chamadas.

“Segundo a legislação devemos estar a cem metros das urnas. Mas se houver necessidade ou formos solicitados por mesários ou membros da Justiça Eleitoral agiremos. Estaremos fazendo o Policiamento ostensivo geral para garantir a segurança das eleições “, afirmou.

Do Exército são 200 homens para atender 11 localidades no Acre e Sul do Amazonas.

Já a Polícia Civil está presente somente no município de Porto Walter. O grupo Especial de Fronteira – Gefron – também está atuando na segurança das eleições de 2022.