Eleitores se vestem com as cores da bandeira do Brasil

Apesar do horário da votação no Acre ter mudado para garantir apuração de forma simultânea em todo o Brasil nas eleições de domingo, 2, o mau tempo em localidades de difícil acesso no Vale do Juruá poderá atrasar o resultado final da eleição no Acre.

Em seis localidades de difícil acesso, como Terras indígenas e seringais, onde 70 urnas serão usadas, depois de encerrada a votação os dados serão enviados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de um Bgan.

Trata se de um telefone com modem via satélite sem acesso a Internet exclusivo para o envio de votos, que sofre interferência em caso de mau tempo.

O técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Acre, Ilis Sandro Arena, diz que o clima poderá interferir no envio via Bgan

“Se tiver muita chuva ou o tempo estiver nublado pode ter atraso na comunicação. Mas assim que a chuva passar, os mesários vão ficar tentando até conseguir enviar. Durante o treinamento, os mesários foram instruídos, em casos assim, a buscar outros locais até conseguir mandar o resultado via satélite”, explica.

Mas a equipe gestora do Cartório Eleitoral da 4° Zona destaca que se não for possível a comunicação no mesmo dia com o TSE, o Tribunal divulga o resultado das eleições no Brasil em 2 de outubro citando o percentual que fica faltando para a totalização final dos votos.

“Mas contamos e esperamos que isso não aconteça e dê tudo certo”, afirmam.

Em algumas localidades de difícil acesso no Vale do Juruá, as urnas e equipes só chegam de barco, avião e helicóptero. Há viagens de barco que duram até 18 horas.