Candidato ao governo, David Hall gosta de skate e diz que maior defeito é ser ingênuo

Candidata ao senado pelo PT, Nazaré Araújo tem 55 anos, é procuradora aposentada e ex-vice-governadora do Acre na gestão de Sebastião Viana entre 2015/2018. Ela foi Procuradora-Geral do Acre entre 2007 e 2010. e sub-chefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil do Acre entre 2011 e 2014.

Nascida no Rio de Janeiro, Nazaré é filha da ex-deputada federal e ex-primeira dama do Acre Maria Lúcia Melo de Araújo e do primeiro governador eleito do Acre, José Augusto de Araújo. Ela se formou em direito pela UNB.

CURIOSIDADES

Flamenguista, Nazaré gosta de comer feijoada e sua cor favorita é o azul turquesa. Seu hobbie é a leitura e suas músicas favoritas são Ainda bem, por Marisa Monte, e Apesar de você, de Chico Buarque, que aliás, é o seu cantor favorito.

Os livros favoritos de Nazaré são A voz do arco-íris, Saber cuidar e 21 lições para o século 21. Seu filme favorito é Retratos da Vida, de 1981, sua série favorita é Uma Nova Mulher.

A frase favorita da petista é “Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não nos faltará”.

Nazaré acredita que sua qualidade é ser perseverante e um defeito é às vezes cometer “sincericidio”. Seu signo é capricórnio e sua religião é católica.