Acompanhe a apuração dos votos em tempo real no ac24horas

A candidata ao governo do Acre, Mara Rocha, pelo partido do MDB, chegou por voltas das 10h10 no Instituto de Meio Ambiente do Acre, neste domingo, 2, onde concentra-se sua zona eleitoral. Segurando a sobrinha no colo, ela disse estar confiante na vitória e que vai acompanhar a apuração junto com a família.

A candidata, que votou acompanhada de seus familiares e amigos, ressaltou que a equipe de partido fez uma campanha bonita, alegre e propositiva.

“Estou feliz e otimista. Estou exercendo meu direito de cidadã. Desejamos ver esse Brasil cada vez melhor”, disse.

Ela comentou também sobre as agressões que sofreu no último debate, quando foi diminuída como profissional e mulher. “Nós mulheres temos o nosso valor. Temos uma sensibilidade. Nós mulheres, quando nos colocamos a fazer, fazemos com amor. Temos o direito de estarmos onde quisermos. Temos a sensibilidade que falta na política do Brasil”, comentou.