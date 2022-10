No último dia, Receita Federal recebeu 11,5 mil declarações do Imposto Territorial no Acre

Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mesmo com um pequeno recuo em comparação aos meses anteriores, o estado acreano fechou agosto com mais 858 postos de trabalho.

Os resultados somam 4.459 admissões contra de 3.601 desligamentos, saldo expressivo já que no mesmo mês em 2021 foram 375 contratações, subindo em porcentagem para 129%.

Este foi o terceiro melhor período de crescimento em 2022, ficando atrás apenas em julho com 1007 empregos criados e junho com 1159. Os setores com mais contratações foi o de serviço com 366 postos, seguido da construção civil, com 108 e comércio, com 104.

A maior parte de pessoas empregadas com carteira assinada foram do sexo masculino com 529, o publicou feminino fechou com 329 e a faixa etária das vagas ocupadas estão entre as idades de 18 a 24 anos que possuem ensino médio completo.