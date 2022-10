Neném Almeida agradece empenho da militância nos municípios

O candidato a governador Sérgio Petecão (PSD) e a candidata ao Senado Vanda Milani (PROS) fizeram o último ato público de campanha na tarde deste sábado, 1°, participando de uma mega carreata que percorreu vários bairros de Rio Branco, e reuniu milhares de apoiadores, com mais de 5 mil veículos, entre carros e motocicletas.

A carreata saiu do bairro Calafate por volta das 15h, e percorreu cerca de 30 bairros de Rio Branco, incluindo as regiões da Via Verde, Baixada da Sobral e Centro da cidade, concluindo o percurso no início da noite, nas proximidades do palácio Rio Branco, onde Petecão falou aos presentes.

“Estou muito feliz e muito agradecido à população do Acre. Visitamos o estado todo, nossa campanha foi a mais bonita, a que teve maior participação da população e eu só tenho gratidão no meu coração. Agora chegou a hora da mudança, se Deus quiser vai dar Petecão neste domingo, com a força do povo, nós vamos vencer!”, declarou Petecão.

A população dos bairros acompanhou atentamente a passagem da carreata, saindo à porta nas casas para acenar aos candidatos.”Onde a gente chega é assim, a população no recebe com muito carinho. Eu tenho plena certeza que seremos vencedores nessa eleição”, declarou a candidata ao Senado, Vanda Milani.

De acordo com a agenda de campanha do candidato, neste domingo Petecão votará na Escola Maria Angélica de Castro, no 2º Distrito, às 9 horas. Ainda de acordo com a agenda,

No domingo, 2, Petecão após a votação irá acompanhar a apuração dos votos junto aos correligionários no comitê central de campanha, conhecido como “Tenda Amarela”, em frente à residência dele, no bairro Conjunto Procon.