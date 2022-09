MPAC fiscalizará condutas ilegais durante as eleições 2022

A arquiteta Lanna Vaz, candidata a deputada federal pelo PSDB nestas eleições, divulgou nota de repúdio nesta quinta-feira, 29, após operação policial que visava a investigação de crimes eleitorais envolvendo candidatos no estado do Acre.

Lanna afirma ter no bairro Calafate uma ligação histórica por conta do legado político de seu pai. Por isso, considera inadmissível a tentativa de marginalizar as comunidades de baixa renda, honestas, que têm aderido em peso a sua campanha atual. Ela garante que sua equipe é formada, em sua maioria, por voluntários, sendo seu pai, Raimundo Vaz, o grande incentivador.

“Ele é incansável”, diz Lanna ao falar com orgulho do pai. “Sou candidata para honrar o meu pai. Desde criança já ia com ele nos movimentos sociais. No período eleitoral, eu também o acompanhava fazendo campanha. Acho que está no sangue”, diz.

Nos últimos dois anos [desde quando começou a idealizar a candidatura] Lanna declara ter passado a ser criticada e virado alvo principal de adversários que, segundo ela, perceberam seu potencial de conquistar oito anos na cadeira da câmara federal.

Neste mês de setembro, a candidata intensificou as suas visitas nas casas de eleitores no bairro Calafate. Ela garante que seu batalhão de voluntários tem crescido a cada dia e as perseguições também. Esta semana, foi vítima de uma operação policial por denúncia de compra de votos. A candidata soltou uma nota pública para esclarecer o ocorrido.

Veja a íntegra da nota:

Lanna Vaz, candidata a Deputada Federal, através de todos os homens e mulheres que andam ao seu lado nessas eleições, vem a público repudiar veementemente toda e qualquer violência política e os ataques que têm sido veiculados na internet, por meio de matérias tendenciosas e pejorativas, que atribuem à Lanna Vaz a apreensão do valor de 400 mil reais na manhã de hoje, na Operação Algibeira.

“Informamos que NENHUM VALOR foi apreendido e NENHUM ILÍCITO constatado pela Polícia Federal, seja na sua residência ou de seus parentes e correligionários. As imagens que circulam de maneira irresponsável mostrando apreensão de valores são de outra operação da Polícia Federal, deflagrada também no dia de hoje”, diz a nota.

Diz confiar no trabalho desenvolvido pela Justiça e pela Polícia Federal e que está disponível para auxiliar em qualquer apuração que venha a ser desenvolvida, com a verdade, a honestidade e o apoio do povo.

Ela atribui que o crescimento de sua campanha na reta final tem causado incômodo a muitos grupos e ameaçado muitos interesses, que não querem ver a vitória de uma mulher, jovem, nascida e crescida na periferia e com uma alta aceitação popular.

“É inadmissível a tentativa de marginalizar as comunidades de baixa renda, honestas, que têm aderido em peso à nossa campanha. O preconceito com os cidadãos e cidadãs que vivem nas regiões periféricas do nosso Estado é uma realidade a ser enfrentada e Lanna Vaz irá enfrentar essa realidade no Congresso Nacional. O trabalho continua e a nossa vitória será a resposta do povo do nosso tão querido Acre”, concluiu.