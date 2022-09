Aprovados do CR dos Bombeiros cantam paródia “Capitão do Povo” em encontro com Gladson

O candidato à reeleição, governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve reunido nesta quarta-feira, 28, em frente a sua residência em Cruzeiro do Sul, com membros do cadastro de reserva do concurso do Corpo de Bombeiros para dialogar sobre a possibilidade de novas convocações após o pleito eleitoral.

Na ocasião, Cameli sentou com representantes do certame na calçada em frente a sua casa e disse que as pessoas devem buscar realizar seus sonhos – independente de questões políticas. Porém, o chefe do executivo não garantiu um prazo específico para convocação – contudo, assegurou que deverá realizar o que estiver ao alcance do governo para solucionar os anseios dos aprovados no concurso público.

Em seguida, um jovem do pequeno grupo de 4 pessoas pegou o violão e começou a cantar uma paródia em homenagem a Gladson. A música escolhida foi a ‘Capitão do Povo’ – jingle do candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião, a nova versão ficou como “Gladson do Povo”, onde os jovens enfatizaram que Cameli deverá ser reeleito com a ajuda do povo, beneficiando assim, o grupo que busca a convocação para integrar a corporação.

Assista ao vídeo da canção: