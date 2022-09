Sine do Acre oferta 27 vagas de emprego

As inscrições no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que iniciaram dia 16 deste mês, terminam na próxima segunda-feira, 3 de outubro, às 18h.

Com mil vagas ofertadas em diversas cidade do Brasil para o cargo de Técnico do Seguro Social, a remuneração bruta inicial pode alcançar o valor de R$ 5.905,79. No Acre, estão disponibilizadas 14 vagas, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, destinadas para as agências da capital, em Rio Branco.

Os interessados devem acessar o site da seleção, no portal do Cebraspe para confirmar a participação no certame. A taxa é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser realizado até 21 de outubro.

Para concorrer ao cargo, é preciso ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), concluído até a data da posse.

Aprova objetiva está prevista para 27 de novembro, com duração de 3h30 e o curso de formação será realizado nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.