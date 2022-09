Rio Branco terá 300 vagas para Casamento Coletivo que irá ocorrer dia 9 de dezembro

Uma briga entre famílias registrada na última segunda-feira (26) na Comunidade de São Paulo, no Rio Gregório, zona rural de Tarauacá, um local de difícil acesso, terminou com pai e filho sendo baleados a tiros de espingarda.

Um adolescente, que seria o autor dos disparos contra pai e filho, foi morto a facadas por parentes das primeiras vítimas.

Integrantes do Grupo Tático do 7º Batalhão da Polícia Militar conseguiram chegar ao local e devido a distância somente nesta terça-feira (27) retornaram a Tarauacá, trazendo as armas e dois homens acusados do homicídio.

Moradores do local informaram aos policiais que o adolescente foi até uma residência, onde tentou matar pai e filho, que foram baleados e ficaram caídos no solo.

Quando os filhos do dono da casa chegaram e o viram caído com a outra vítima pensaram que os familiares estavam mortos e saíram em perseguição ao suspeito, que foi alcançado no igarapé Pedra, onde foi assassinado com várias facadas.

Quando tomaram conhecimento dos fatos, os policiais militares do Grupo Tático se dirigiram ao local via fluvial e chegaram durante a noite. Mesmo diante das dificuldades conseguiram prender os dois acusados do homicídio, além de apreender duas espingardas, uma faca e um terçado usados na prática dos crimes.

Homens do Corpo de Bombeiros conduziram as duas vítimas feridas e o cadáver do adolescente à cidade. A Assessoria de Imprensa da Polícia Militar não divulgou os nomes dos envolvidos.