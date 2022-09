Sine do Acre oferta 32 vagas de emprego nesta terça-feira, 27, em Rio Branco

A jornalista Kelly Kley foi a convidada do Programa da Jô edição Podcast desta segunda-feira, 26. A acreana falou sobre sua história de vida, a carreira como comunicadora e cientista política, além de contar como foi realizar o sonho de conhecer o apresentador Silvio Santos.

Com quase 40 anos, a também colunista social, contou que desde criança sentia em seu coração, assistindo programas televisivos com seu avô, que um dia iria ter uma carreira no jornalismo. Na vida adulta, chegou a ser produtora em um programa na TV Gazeta e assessora na Assembleia Legislativa do Estado.

Sobre a profissão e as famosas Fake News, afirmou que acredita que esse possível aumento nos casos hoje em dia, é por causa da não obrigatoriedade na formação, além disso, este problema ainda aumenta a competitividade e a concorrência na área.

“Quantas noites eu fiquei sem dormir, coisas que eu tive que renunciar, de estar com a minha família, para poder estudar, além de todo o investimento que fiz. Então eu acredito que assim como qualquer outro trabalho, porque quando precisa de um advogado, ele vai ter que ter o curso, a OAB, e no jornalismo essa cobrança precisa voltar”, comentou.

Kley falou também sobre sua admiração dentro da política, onde há alguns anos trabalha na assessoria da deputada estadual Antônia Sales, mas que em sua primeira experiência, em outro contrato, passou por situações chatas, como não ter o contrato renovado por não ir às ruas nos ‘bandeiraços’ do político Jorge Viana.

“Na época me fizeram essa proposta, eu já estava há 5 anos representando a pasta onde trabalhava e eu fui a única que não fui. Não fui demitida, mas no final do ano era para renovar o contrato e não foi. Mas eu fiquei só um dia em casa. No dia seguinte, após o último dia de trabalho eu fui procurar emprego na TV Gazeta e fui contratada. Com dois dias no novo emprego, uma pessoa do governo me convidou para voltar, mas eu optei por ficar na minha área”, declarou.

A profissional falou ainda sobre traição, relacionamento, do Programa Mulheres de Sucesso e de seu ensaio sensual em comemoração ao seu aniversário.

“Sempre fui uma mulher muito segura e aí surgiu a ideia de fazer esse ensaio, de mostrar que a mulher pode fazer várias coisas que quer, sem que nada tira o seu caráter, o seu trabalho, além disso mostrar que somos lindas”, pontuou.

Kelly, que já foi cantora mirim, revelou como foi estar lado a lado de seu ídolo, a qual sempre desejou conhecer e depois de anos na tentativa do encontro, finalmente conseguiu.

“Eu estava em um sonho. Participei do programa de auditório e fui chamada para ver ele. Tenho certeza que nunca alguém na vida deu um abraço tão forte quanto eu dei. Eu segurava aquele homem e ele falou, ‘Mas você é uma moça muito linda e elegante’, e eu converso tanto, mas na hora pensava que minhas palavras não iam sair”, disse.

Assista o Programa da Jô Edição Podcast com a musa do jornalismo acreano, Kelly Kley.