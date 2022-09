PT aposta em 2º turno, mas situação é crítica

A coordenação da campanha do PT acredita que a possibilidade de o ex-presidente Lula vencer a eleição já no primeiro turno, pode ser a mão na roda que o partido necessita para que a chapa Jorge Viana/Marcus Alexandre chegue ao segundo turno. Mas para isso acontecer, Mara Rocha (MDB), Sérgio Petecão (PSD) e demais concorrentes precisam crescer também.

Enquanto os candidatos Gladson Cameli (PROGRESSISTA), Mara e Petecão investem em carreatas e bandeiraços, Jorge e Marcus lideram as visitas de casa em casa com Nazaré Araújo e os demais candidatos ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

De acordo com integrante da campanha, a pesquisa Ipec coloca Lula com 52% dos votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem apenas 31%. O fato está sendo explorado pelo PT e aliados no Acre. Porém, as mesmas pesquisas do Ipec colocam o governador Gladson Cameli com chances de vencer no primeiro turno, ou seja, o PT aposta no segundo turno, mas a situação é crítica. Assim como é crítica para Jair Bolsonaro.

“O que a história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história”. (Hegel)

. Tem candidato ao Senado que jogou a toalha, está apenas cumprindo tabela.

. Segundo as pesquisas, a situação é crítica para o presidente Jair Bolsonaro (PL) que poderá perder no primeiro turno.

. Há quem não acredite em pesquisas!

. Nesse caso é uma questão de fé; crer ou não crer, eis a questão!

. Marina Silva declarou apoio a Sanderson Moura, candidato ao Senado.

. Ao que parece, os antigos companheiros não sentiram nenhum abalo, não mesmo.

. Ao menos era o comentário.

. O senador Márcio Bittar (União Brasil) foi amarrar o burro na praça da Revolução, bem na frente da prefeitura de Rio Branco.

. Ao que tudo indica, não vai amarrá-lo na frente do Palácio Rio Branco.

. Não tem sombra nem água fresca.

. Já se prevê uma disputa de governo em 2026 entre Alan Rick e Márcio Bittar com Bocalom candidato ao Senado.

. “O homem faz muitos planos, mas a resposta vem do alto”, diz Salomão.

. Um coração contaminado pela mágoa exala ódio pelos poros.

. Dizem as más línguas que segundo mandato é sempre um castigo; colhe todo o mal que semeou no primeiro.

. Sei não, olha o Lula!

. O Ciro Gomes, ao que parece, perdeu a quilha.

. Tem tanto jaboti em forquilha nas contas dos candidatos apresentadas à Justiça Eleitoral que candidato eleito não tomará posse.

. Cabos eleitorais e eleitores não acreditam mais em promessas para depois das eleições, afinal de contas são quase cinco bilhões do fundão eleitoral.

